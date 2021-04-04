الامارات تعلن استثمار ثلاثة مليارات دولار في العراق/ موسع

2021/04/04 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق .وذوتهدف المبادرة ، بحسب بيان عراقي اماراتي مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للامارات ، الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق.وجاء في البيان :" انطلاقاً من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة، اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء العراق الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.واضاف البيان :" شكر الكاظمي دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها إلى العراق وشعبه".وتابع انه :" جرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة "كورونا" واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.وقدّم رئيس وزراء العراق الشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها للمساعدات الطبية التي قدمتها إلى العراق وشعبه الشقيق لمواجهة الجائحة.واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.وفي هذا الاطار أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق.وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق.كما ثمّن العراق مبادرة دولة الإمارات باعادة بناء منارة الحدباء والجامع النوري وعدد من الكنائس في محافظة نينوى.كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب.واتفقا على توسيع التعاون في مجال الطاقة، خاصة مجالات الطاقة النظيفة.وشكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ختام الزيارة دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ./انتهى9

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