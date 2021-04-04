2021/04/04 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/:أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية :" ان الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الاردن الشقيق، مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، معرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.من جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني تضامن مصر التام مع الاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني تضامن مصر التام مع الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).