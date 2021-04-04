رئيس المالية النيابية يخلي مسؤوليته من المحاضرين: الأمر بيد التربية ومجلس الوزراء

2021/04/04 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أخلى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، اليوم الأحد، مسؤولية البرلمان من موضوع تثبيت المحاضرين بوزارة التربية، فيما لفت إلى تضمين 900 مليار دينار لعدة فئات.وقال الجبوري في حديث […]

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