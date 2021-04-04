التربية النيابية: الحلبوسي استغل وضعا معينا.. وغدا سنلتقي الكاظمي والقضاء خيارنا الأخير!

2021/04/04 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهمت لجنة التربية النيابية، الاحد، رئيس البرلمان باستغلال غياب رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري واضافة فقرة تحويل المحاضرين الى عقود.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لـ NRT عربية (4 نيسان 2021)، ان "الجبوري رفض ادراج فقرة تحويل المحاضرين الى عقود، لكن وبعد غيابه عن جلسات اللجنة لإصابته بكورونا تمت إضافة فقرة تحويل المحاضرين الى عقود بأمر من رئيس المجلس محمد الحلبوسي".

واضاف الياسري ان "الجبوري وبعد عودته اطلع على إضافة الفقرة وقرر حذفها وبقيت على شكل أن يعتبر المحاضرين لهم منحة وليس عقودا ما سبب بجدل بين لجنتي التربية والمالية وتطور الى خلاف حاد جدا".

وأكد الياسري ان "اجتماعا سيعقد بين لجنه التربية ووزير التربية ورئيس الوزراء يوم غد الاثنين لانهاء ازمة المحاضريت، والا سوف يتم اللجوء الى القضاء للطعن بهذا القرار"، مطالبا الحكومة المحلية في ذي قار بعدم التعدي على هذه الفئة التربوية".

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