'لسنا بحاجة إليها'.. الخارجية النيابية تنتقد زيارات الكاظمي للدول العربية

2021/04/04 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للدول العربية، مشيرة إلى انها تحركات فردية وليس للبرلمان علم بها.

وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، في تصريح لـNRT اليوم، (4 نيسان 2021)، ان "العراق ليس بحاجة لمثل هذه الزيارات، وانما بحاجة للاعمار والتعمير ومساعدات من بعض الدول المتقدمة، ولو كانت الزيارات إلى المانيا أو فرنسا أو الصين وتنشئت اتفاقية الصين اولى له من هذه الزيارات".

وأضاف "ماذا نحصل من الدول العربية، وماذا حصل صدام حسين منهم؟ كم تعب مع الدول العربية من 68 إلى الحرب حتى تورط عندما قال (ورطوني العرب بالقادسية) ثم طالبوا بديون من العراق مع العلم انهم قالوا لصدام (حارب ونحن معك) وفي حرب الكويت صارت الجيوش العربية الذين تبرعوا مع قوات التحالف بضرب الشعب العراقي المظلوم، وكذلك من زرع القاعدة ومن زرع الدواعش بين الشعبين العراقي والسوري".

وتابع، "اعتبر هذه الزيارات مع كل الأسف فردية، وما هو المشروع الخارجي الذي تتحرك به الحكومة؟ هل مجلس النواب لديه علم؟ أنا كلجنة خارجية ليس لدي علم بزيارات واشنطن وعمان ومصر والرياض، إذن مجلس النواب في واد والشعب العراقي في واد اخر، والحكومة العراقية كانما حكومة تجمع خيرات العراق وتعطيها لدول الخليج بالاستثمار والأعمار بالقروض حتى تصبح فوائد تغرق الشعب العراقي لن تنتهي حتى بعد مئة سنة، فضلا عن قروض بعض السياسيين الفاسدين".

A.A

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