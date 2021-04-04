2021/04/04 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الساعة من المصطلحات الشائعة في القرآن الكريم وقد وردت في مواضع عدة منها ما يشير إلى المتوقع من الحدث أو الوعد الزماني المؤجل والحتمي، لكن علم الساعة وهنا المقصود ليس علما منفردا له خصائص كبقية العلوم التي نعرفها أو التي صنفها الإنسان كذلك، لكن ما يعني به تحديدا معرفة أوان الساعة أما بأشراطها وعلاماتها التي أجهد الكثيرون أنفسهم في البحث عنها ودراستها وكأنها هي أم العلوم الجامعة، أو شرح توقيتها دون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).