صدى سنين الخوف/الدكتور جليل كمال الدين . - محمد السعدي

#محمد_السعدي في الأداب جامعة بغداد عام 1980 ، ألتقيته في المرة الأولى معرفاً عن نفسه لنا ، نحن الطلبة الجدد ، أنا جليل كمال الدين كاتب ومختص بالادب الروسي ، وسوف ألقي عليكم دروساً في الادب المقارن .
طلب منا نحن الطلبة بالتعريف عن انفسنا ، وعندما وصل الدور لي عرفت عن نفسي وأسم قريتي الهويدر ، قال مبتسماً ، أجلس أيها الهويدراوي الدمث ”عزاؤكم مشهود .
بعد فترة زمنية سألته ما المقصود ؟.
الهويدراويون في أربعينية الح ......
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