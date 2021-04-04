صدى سنين الخوف/الدكتور جليل كمال الدين . - محمد السعدي

2021/04/04 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي في الأداب جامعة بغداد عام 1980 ، ألتقيته في المرة الأولى معرفاً عن نفسه لنا ، نحن الطلبة الجدد ، أنا جليل كمال الدين كاتب ومختص بالادب الروسي ، وسوف ألقي عليكم دروساً في الادب المقارن .



طلب منا نحن الطلبة بالتعريف عن انفسنا ، وعندما وصل الدور لي عرفت عن نفسي وأسم قريتي الهويدر ، قال مبتسماً ، أجلس أيها الهويدراوي الدمث ”عزاؤكم مشهود .



بعد فترة زمنية سألته ما المقصود ؟.



الهويدراويون في أربعينية الح ......





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