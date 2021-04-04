"الثلاثاء الأسود" لم ينسه السوريون.. 4 أعوام على مجزرة خان شيخون

2021/04/04 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر هذا الأحد، أربع سنوات عن المجزة التي ارتكبها النظام السوري في خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي، وأدت إلى مقتل ما يزيد عن 88 مدنيا بينهم 31 طفلا، وفق أرقام قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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