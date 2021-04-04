اجواء مستقرة ليومين.. وتأثير بمنخفض جوي بهذا الموعد

2021/04/04 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، ان الاجواء ستكون مستقرة اليومين المقبلين.وبين عطية ان “هنالك توقعات اوليه بتأثر البلاد نهاية الاسبوع بمنخفض جوي ضعيف يسبب حالة جوية متوقع ان يكون تأثيرها في اماكن متفرقة و مصحوبة بعواصف رعدية وهطول زخات من الامطار مازالت التوقعات تشير الى ان شدتها ستكون خفيفة او معتدلة عموما”.[…]

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