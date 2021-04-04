في اتصال هاتفي .. الملك سلمان يؤكد تضامن السعودية الكامل مع الأردن ودعمها لكافة اجراءات الملك عبدالله الثاني

2021/04/04 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعرب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن تضامن السعودية مع الأردن، وتأييدها لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك الأردني عبدالله الثاني لحفظ أمن بلاده.وخلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، أعرب عن امنياته بالأمن والاستقرار للأردن بقيادة الملك عبدالله.بدوره أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال بولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ،عن وقوف بلاده وتضامنها مع الأردن، ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله لحفظ أمن الأردنو استقراره./انتهى9

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