القبض على ارهابي وتاجر مخدرات في الانبار

2021/04/04 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين وتاجر مخدرات في الانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ، بالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ ، القبض على احد الارهابيين في سيطرة الصديقية بقضاء الخالدية بالانبار ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ / ارهاب".كما القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ، بالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ ، القبض على احد المتاجرين بالمخدرات، كان قادما من الرمادي منطقة الكيلو 5 باتجاه منطقة الجرايشي في جزيرة الرمادي ، بعد نصب كمين محكم له في مدخل المنطقة ، ضبطت بحوزته كميات من الحبوب و مادة الكريستال المخدرة "./ انتهى9

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