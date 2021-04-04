الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة للشركات الإماراتية

2021/04/04 | 23:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن أبواب بلاده مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية....

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