2021/04/04 | 23:11 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن أبواب بلاده مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة للشركات الإماراتية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة للشركات الإماراتية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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