2021/04/04 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني ردت وزارة التربية، اليوم الأحد، على اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن مسؤوليتها بتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم.وقال الناطق باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية ترد على المالية النياببة: نحتاج إلى المحاضرين وليس بيدنا تثبيتهم المركز الخبري الوطني.

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