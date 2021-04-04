صحة اقليم كوردستان توجه نداءً الى المواطنين

2021/04/04 | 23:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، دعوة الى المواطنين لتسجيل اسمائهم لغرض الحصول على لقاح فايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها تدعو المواطنين، من اجل الحفاظ على سلامتهم والسيطرة على تفشي كورونا، بتلقي لقاح فايروس كورونا كجزء مهم من الاجراءات الوقائية ضد الجائحة، مبينة ان كمية من اللقاح متوفر في الوقت الحالي في اقليم كوردستان.

واضافت، انه ووفقا للتسلسل والاولوية لـ( الاطباء، موظفو وكادر وزارة الصحة، الاساتذة والمعلمين للصفوف المرحلة 12 والمواطنين الحاملين للامراض المزمنة والمتقاعدين والمسنين، القوات الامنية، الداخلية والبيشمركة..



الخ) وبالخصوص الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 60 عاما وباقي المواطنين، بامكانهم التسجيل للحصول على لقاح كورونا، لافتة الى انه بالامكان الستجيل الكترونيا من خلال الرابط ادناه:

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PUKmedia خاص

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