عشرات القتلى والجرحى في نزاع عشائري بالنجف

2021/04/04 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل 3 اشخاص وإصابة العشرات اثر اندلاع نزاع عشائري في النجف.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (4 نيسان 2021)، ان "نزاعا عشائريا في منطقة طبر سيد جواد في ناحية العباسية أدى إلى 3 قتلى وعشرات الجرحى، فضلا عن احراق بعض المنازل".

وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان "النزاع حدث بسبب خلاف على مخبز في المنطقة".

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