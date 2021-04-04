2021/04/04 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، واصفا خروج تلك الجماعات بـ"الشرط المسبق" لعودة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خروج المرتزقة شرط للاستقرار".. مسؤولون أوروبيون يزورون ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خروج المرتزقة شرط للاستقرار".. مسؤولون أوروبيون يزورون ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).