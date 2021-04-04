دكة عشائرية أمام أنظار قوة أمنية.. مصدر يروي لـ’ناس’ تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل (فيديو)

2021/04/04 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مصدر أمني، الأحد، تفاصيل فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر تطلق النار على أحد المنازل قرب مفرزة أمنية، في محافظة البصرة.

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وقال المصدر لـ "ناس" (4 نيسان 2021): إنه "ما نُشر في صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من المواطنين بإطلاق النار على منزل أحد المواطنين في الجمعيات في محافظة البصرة، كان عبارة عن مشاجرة بين طرفين مما تسبب بمقتل أحد المواطنين".

وأضاف المصدر أنه "بعد أقل من ساعتين تم القبض على الجاني من قبل أفواج الطوارئ، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية"، موضحاً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مفرزة أمنية لم توقف إطلاق النار من قبل بعض المواطنين".

وأشار المصدر إلى أن "المنزل الذي تم إطلاق النار عليه لا يتواجد فيه أحد".

المفرزة الأمنية تتفرج..



مسلحون يطلقون النار على أحد المنازل في البصرة pic.twitter.com/AMsLT2N5Wy

— NAS news - ناس (@NASnews3) April 4, 2021

وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت، الأحد، ملابسات جريمة قتل، مؤكدة القاء القبض على القاتل.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021)، انه "بعد ورود اخبار عن جريمة قتل في منطقة الجمعيات في محافظة البصرة تم على الفور تشكيل فريق عمل من مركز شرطة الحسين وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة الادلة التي توافرت خلال التحري، تم كشف ملابسات جريمة القتل والتعرف على الجاني".

واضاف البيان انه "بعد التوصل الى مكان تواجده تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه، واتخذت الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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