اردوغان يدعو كبار المسؤولين والوزراء لاجتماع طارئ بعد تحركات لقادة سابقين في الجيش

2021/04/04 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجلس وزرائه وكبار المسؤولين لعقد اجتماع غير مجدول، غدا الاثنين، بعدما انتقدت مجموعة من الأدميرالات المتقاعدين في البحرية موقف الحكومة بشأن اتفاقية دولية رئيسة.واتهم رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأحد، الأدميرالات السابقين بالتلميح إلى وجوب الإطاحة بالحكومة.وقال ألتون :" إن المدعي العام بدأ تحقيقا في الحادث.وسيجتمع مجلس الوزراء في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، يليه اجتماع مع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الساعة السادسة مساء".وقالت مجموعة الأدميرالات السابقين (أكثر من 100 ضابط) في بيان مشترك، :" ان التشكيك في مستقبل ما يسمى باتفاقية مونترو يعد سياسة حكومية مضللة" ، معتبرين معاهدة 1936 ضمانة للسلام في البحر الأسود الذي تحده تركيا مع روسيا وأوكرانيا.واصدر الضباط بيانهم بعد فترة وجيزة من تصريح رئيس البرلمان مصطفى سنتوب، بأن أردوغان لديه القدرة على الانسحاب من المعاهدة إذا أراد ذلك، ورغم أنه تراجع لاحقا، قائلا إنه كان يحاول توضيح وجهة نظر بشأن سلطات الرئيس وليس بشأن أجندة سياسية معينة./ انتهى

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