عراقجي: طهران لن تجري أي مباحثات مباشرة أو غير مباشرة في اجتماع فيينا

2021/04/04 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لن تقبل أي مقترح للعودة الى الاتفاق النووي يقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأكد عراقجي أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط مشيرا الى أن تلك الخطوة هي رفع جميع اشكال العقوبات المفروضة على ايران وعلى واشنطن الامتثال أولا لتعهداتها ورفع العقوبات.

وأشار الى أن طهران لن تجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة في اجتماع فيينا المقبل.

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