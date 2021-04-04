ظريف لنظيره البريطاني: لن نعود الى التزاماتنا من دون رفع العقوبات الأميركية بشكل نهائي

2021/04/04 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي المبرم عام ألفين وخمسة عشر.

ودعا ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الدول الأوروبية إلى احترام التزاماتها في الاتفاق والمشاركة البناءة في اجتماع فيينا المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل لبحث مستجدات الاتفاق النووي، حيث أكد ظريف عدم عودة بلاده الى التزاماتها من دون رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بشكل نهائي.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده ستعمل من أجل التوصل الى نتيجة مثمرة في اجتماع فيينا المقبل بشأن الاتفاق النووي.

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