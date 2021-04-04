نقل سجناء من وحدة سرية في معتقل غوانتانامو بعد إغلاقها

2021/04/04 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، إغلاق وحدة سرية داخل معتقل خليج غوانتانامو كانت بحاجة إلى الصيانة ونقل السجناء إلى منشأة أخرى في القاعدة الأميركية في كوبا.

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