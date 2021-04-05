جدل أمريكي بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها لتعويض خسائرها

2021/04/05 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تضررت‭ ‬المتاحف‭ ‬الأميركية‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الجائحة‭ ‬وبات‭ ‬بإمكانها‭ ‬أخيراً‭ ‬بيع‭ ‬لوحات‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬خسائرها،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬يعتزم‭ ‬بعض‭ ‬المتاحف‭ ‬اغتنامها‭ ‬لتجديد‭ ‬مجموعاته‭ ‬وتنويعها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يخشى‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬ذلك‭ ‬انحرافاً‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬المتاحف‭.‬ قبل‭ ‬الوباء‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المسموح‭ ‬استخدام‭ ‬المتاحف‭ ‬عائدات‭ ‬مبيعاتها‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ “‬نقل‭ ‬ملكية‭”‬،‭ […]

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