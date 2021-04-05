العثور على حطام مدمرة أميركية غرقت في عمق 6500 متر خلال الحرب العالمية

2021/04/05 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانيلا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثرت‭ ‬بعثة‭ ‬أميركية‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬6500‭ ‬متر‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الفيليبين‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬مدمرة‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬غرقت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬المستكشفين‭ ‬الأحد‭.‬ وكتب‭ ‬قائد‭ ‬الغواصة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحطام‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ “‬كالادان‭ ‬أوشيانك‭” ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ “‬تويتر‭” ‬الاجتماعية‭ “‬لقد‭ ‬أجرينا‭ ‬للتو‭ ‬أعمق‭ ‬عملية‭ ‬غوص‭ […]

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