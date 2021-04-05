المروحية المثيرة باتت على سطح المريخ استعداداً للطيران في أجوائه

2021/04/05 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (“‬ناسا‭”) ‬أن‭ ‬مروحية‭ “‬إنجينيويتي‭” ‬الصغيرة‭ ‬المثبتة‭ ‬تحت‭ ‬الروبوت‭ ‬الجوال‭ “‬برسفيرنس‭” ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬قبراير‭ ‬الفائت‭ ‬إلى‭ ‬المريخ،‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬المركبة‭ ‬الاساسية‭ ‬وباتت‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.‬ وغرّد‭ ‬المختبر‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬المروحية‭ ‬في‭ “‬ناسا‭” ‬مساء‭ ‬السبت‭ “‬مروحية‭ ‬المريخ‭ ‬على‭ ‬السطح‭!”.‬ وكانت‭ “‬إنجينيويتي‭” ‬ذات‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ […]

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