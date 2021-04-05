يقودها آمر فوج.. مطاردة ’مثيرة’ لمدة 45 دقيقة تنتهي بالقبض على حامل رمانة يدوية

2021/04/05 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، القبض على متهم بحوزته قنبلة يدوية بعد فراره من إحدى نقاط التفتيش.

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وقالت قيادة العمليات في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 آذار 2021) إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت بضرورة الاستمرار بنصب السيطرات المفاجئة وبإشراف قائد شرطة بغداد".

وأضاف، أنه "بعد نصب سيطرة مشتركة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد السادس التابع لشرطة بغداد وعند الطلب من سائق إحدى العجلات المارة ضمن نقطة التفتيش ترجل وبيده (رمانة يدوية) ولاذ بالفرار ضمن الشوارع والازقة القريبة حيث تم مطاردته من قبل امر الفوج والقوة التي كانت بصحبته لمدة ٤٥ دقيقة، بعدها القي القبض عليه واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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