طلب عاجل من اللجنة المالية لتعديل قانون الموازنة

2021/04/05 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين في قانون موازنة 2021.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في تصريح صحفي لمكتبها الاعلامي اليوم، (4 نيسان 2021)، انها "طالبت اللجنة المالية لمخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين ضمن قانون موازنة عام 2021 للتعاقد مع المحاضرين المجانيين والاداريين العاملين بالقطاع الحكومي الذين صدرت اوامرهم ومباشراتهم لسنة 2020 وما قبلها وتدفع لهم رواتب شهرية من الاموال التي خصصت من موازنة عام 2021 ".

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