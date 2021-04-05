بيان رسمي مطمئن بشأن السحابة الكبريتية القادمة من ايطاليا للعراق

2021/04/05 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت دائرة التوعية والاعلام البيئي، اليوم الاحد، عن تفاصيل السحابة الكبريتية القادمة من ايطاليا إلى العراق.وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لاداعي للتخوف الكبير من السحابة الكبريتية القادمة من ايطالياً نحو دول المنطقة والعراق خلال 24 ساعة المقبلة".واضافت: "ننصح باستمرار ارتداء الكمامة وغلق النوافذ واعتماد اجهزة التكييف واحكام الاغطية على خزانات المياه لتفادي اي اضرار من غاز الكبريت المصاحب للغيمة".

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