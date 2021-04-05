2021/04/05 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف مساء الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز.تقدم برايتون أولا عبر داني ويلبيك في الدقيقة (13)، لكن يونايتد تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق ماركوس راشفورد (62) ومايسون جرينوود (83).ورفع يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط أمام ليستر سيتي الثالث، و14 نقطة وراء المتصدر مانشستر سيتي.وتجمد رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز 16./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الانكليزي الممتاز .. يونايتد يكسر طموح برايتون ويعزز مركزه الثاني بجدول الترتيب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الانكليزي الممتاز .. يونايتد يكسر طموح برايتون ويعزز مركزه الثاني بجدول الترتيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).