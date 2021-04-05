الصحة تقدم ارشادات لتفادي اضرار السحابة الكبريتية القادمة من ايطاليا

2021/04/05 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اكدت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة انه :" لاداعي للتخوف الكبير من السحابة الكبريتية القادمة من ايطالياً نحو دول المنطقة والعراق خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة".ونصحت دائرة التوعية والاعلام البيئي ، باستمرار ارتداء الكمامة وغلق النوافذ واعتماد اجهزة التكييف واحكام الاغطية على خزانات المياه لتفادي اي اضرار من غاز الكبريت المصاحب للغيمة./انتهى9

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