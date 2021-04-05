لماذا الأردن في هذا التوقيت؟

2021/04/05 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عاشت المنطقة العربية بعد مرحلة الحروب التقليدية مع اسرائيل حروباً أخرى واضطرابات كثيرة ومتلاحقة، نجمت عنها تداعيات اقتصادية ونزوح بشري متعدد وتهديدات جدية لمصائر شعوب وبلدان، وذلك منذ العام ١٩٧٥ حين اندلعت الحرب الاهلية اللبنانية، وبعدها بسنوات قامت الحرب العراقية الايرانية العام ١٩٨٠ التي امتدت الى ثماني سنوات وبعدها بسنتين جاء غزو […]

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