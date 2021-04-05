مشهد عربي كبير من الدعم للحكم في الأردن

2021/04/05 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭ – ‬الزمان‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬ أعلنت‭ ‬الممالك‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬ودول‭ ‬أخرى،‭ ‬دعمها‭ ‬للحكم‭ ‬الأردني‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬بروز‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬داخل‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬ ويقيم‭ ‬الاردن‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الثرية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬الربيع‭ ‬العربي،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتلقى‭ ‬مساعدات‭ ‬منها‭ ‬لتخطي‭ ‬الصعوبات‭ […]

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