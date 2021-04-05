وزير الصحة يؤكد من أبو ظبي أهمية استخدام الطاقة المتجددة

2021/04/05 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، اهمية استخدام الطاقة المتجددة، لافتا الى ان استخدام الطاقة الكهرومائية تعد مصدرا نظيفا للطاقة .وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي القى كلمة العراق في اجتماعات الحوار الاقليمي للتغيير المناخي في ابو ظبي ، بحضور وزراء البيئة من مختلف الدول العربية والمبعوث الرئاسي الامريكي لشؤون المناخ جون كيري .واشار الى ان الوزير اوضح اهمية استخدام الطاقة المتجددة ورؤية العراق في جانب التغير المناخي ومن ثم تأثيراته على القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية المختلفة .وقال التميمي، بحسب البيان، ان الاستثمار بالغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي في اعتماد آليات تحسين كفاءة الطاقة ، وان استخدام الطاقة الكهرومائية تعد مصدرا نظيفا للطاقة .ونوه الى ان اهم فرص الاستثمار هي الطاقة الشمسية وذلك للموقع الجغرافي للعراق ، ومن الاهداف الوطنية للتحول بالطاقة المتجددة في العراق تفعيل واستخدام الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة للطاقة عن طريق زيادة كفاءة مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة واعداد مصادر الطاقة المتجددة للاجيال القادمة ، وكذلك حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي . وشدد الوزير على تطوير معايير وطنية لاستيراد السيارات والمعدات الاخرى لضمان عدم تجاوزها للانبعاثات ، وكذلك تطوير وتأهيل العمليات الصناعية في المشاريع القائمة مثل صناعة الاسمنت والاسمدة ، والاستفادة في انتاج الطاقة الكهربائية من مناطق الرياح .ويعد العراق من اهم الشراكات هي مع المنظمات الدولية والدول المتقدمة من اجل نقل خبراتها ومعرفتها في الطاقات المتجددة وكذلك الصناعات الصديقة للبيئة والاقتصاد الاخضر .ويرحب العراق بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كصديقتين في جميع المجالات وخاصة في نقل التكنلوجيا والطاقة المتجددة على المستويين الاكاديمي والمؤسسي .

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