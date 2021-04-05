2021/04/05 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الفرنسية، ليل السبت الأحد، في بيزييه في جنوب البلاد، خمس نساء، إحداهن يشتبه بتخطيطها لأعمال عنف، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس.

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