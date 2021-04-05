العراق يعلن إنشاء سد جديد على نهر دجلة

2021/04/05 | 01:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت وزارة الموارد المائية، إنشاء سد جديد على نهر دجلة شمال سد الموصل.جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وانسجاما مع البرنامج الذي اعتمدته الوزارة لمجابهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وظروف الشحّ …

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