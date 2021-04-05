تراجع الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة! - طلال الربيعي

2021/04/05 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي المصدر MEMApril 1, 2021ترجمة: طلال الربيعي ---------- يقول الأمريكيون في استطلاع للرأي إن إسرائيل دولة فصل عنصري لذا يجب على الولايات المتحدة أن توقف المساعدات! وجد استطلاع جديد دليلاً آخرا على تراجع الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة حيث قال المزيد من الأمريكيين إنهم لا يريدون أن تكون الدولة الصهيونية متلقيًا رئيسيًا للمساعدات الأمريكية.



تم إجراء الاستطلاع بعد نشر ت ......





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