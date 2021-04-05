من نحن؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/04/05 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة تعاني مجتمعات منطقتنا من مشكلة حقيقة تتعلق بوعي الهوية، أي مشكلة الأجابة على السؤال المطروح في كل مجتمع من مجتمعاتنا مجتمعة وعلى حدة وهو: من نحن؟ وتتفرع منه أسئلة لا حصر لها مثل: هل نحن إمتدادا عرقيا لشعوب الحضارات الأولى المعروفة التي نشأت على المساحة الجغرافية التي نعيش فيها اليوم؟ هل هوية كل منا ثابتة مصمتة لا تتغير رغم ما ما شهدته أوطاننا من تغيرات ديموغرافية؟ ورغم ما أعاد التمازج الأثني بين ا ......





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