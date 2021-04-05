بعد انتقادات شديدة.. الجزائر تتراجع عن تعديل مشروع قانون سحب الجنسية

2021/04/05 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، سحب مشروع تعديل قانون الجنسية المثير للجدل، مؤخرا، نظرا لـ"سوء الفهم" وما وصفه بأ"التأويلات التي رافقت الاعلان عن التعديل".

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