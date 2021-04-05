في ذكرى كومونة باريس - مؤيد احمد

2021/04/05 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد مؤيد احمد يمر اليوم (18-3-2021) مئة وخمسون عاما على كومونة باريس.



الإقبال الكبير، عالميا، على أحياء ذكرى كومونة باريس، جزء من الاهتمام المتنامي عالميا للبحث عن الخلاص الثوري من مآسي الأوضاع الراهنة وفهم تجارب الثورات البروليتارية.خلفية كومونة باريس تعود لعام 1848، وخاصة يونيو (حزيران) من ذلك العام، عندما انتفض عمال باريس كقوة سياسية طبقية مستقلة ونظموا صفوفهم بشكل مستقل عن الديمقراطيين ......





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