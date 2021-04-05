الوفاء للشعب وللوطن! - طه رشيد

2021/04/05 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد قبل اكثر من تمانين عاما وما زال الحزب الشيوعي العراقي وفيا للمبادئ التي ارسى لبناتها الاولى الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف ( فهد )، الذي علمنا معني الوطنية الحقيقية حين ربط النضال الوطني بالصراع الطبقي قائلا للحاكم بانه حين اصبح شيوعيا صار اكثر وطنية، واعلن في مثل هذه الايام، قبل سبعة وثمانين عاما، عن تاسيس الحزب الشيوعي ببرنامج طموح وبنظام داخلي ختمه بوصايا لرفاقه ومنها الدفاع عن المرأة وقضاياها و ......





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