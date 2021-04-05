الكاظمي يعود لبغداد بعد اختتام زيارته إلى الامارات

2021/04/05 | 02:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى دولة الامارات.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعود الى ارض الوطن بعد اختتام زيارته الى دولة الامارات العربية المتحدة" .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجرى امس الاحد زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة.

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