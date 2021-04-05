زيارة الكاظمي للإمارات.. آفاق واسعة للتعاون المشترك

2021/04/05 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وأكد المسؤولون الإماراتيون عمق العلاقة بين البلدين، مرحبين بعودة العراق إلى دوره المحوري المهم في المنطقة ونهجه في التهدئة والحوار.

ووصل الكاظمي، على رأس وفد حكومي رفيع، صباح أمس الى دولة الامارات، وكان في استقباله في مطار أبو ظبي الدولي، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال الرسمي، عزف النشيدين الوطني العراقي والوطني الاماراتي وتفتيش حرس الشرف، وإطلاق 21 إطلاقة مدفعية ترحيبية، إضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة عجلة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ثم ترأس الكاظمي ومحمد بن زايد، المباحثات الثنائية بين البلدين، وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، بأن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلاً عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار”.

وأضاف البيان، أن “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رحب برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، وأشاد بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كما أشاد بدور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه في سياسة التهدئة والحوار”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله: “نريد أن نرسل رسالة إيجابية إلى شعبينا بحكم العلاقات الاجتماعية التي تجمعهما”، مؤكداً أن “أهل العراق لهم فضل كبير على دولة الإمارات، فأبناء العراق من الجيل السابق أسهموا في بناء دولة الإمارات، وهناك العديد منهم عملوا وبنوا وطوروا وساعدوا في بناء الإمارات ونحن نذكر لهم هذا الفضل سواء من مهندسين أو أطباء أو حتى سياسيين وغيرهم”.

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