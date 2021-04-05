لجنة خليجي 25 تبدأ زيارتها لمنشآت البصرة

2021/04/05 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: علي حنون

بدأ فريق لجنة تفتيش (خليجي 25) مهمته في البصرة، بعد وصوله مباشرة على دفعتين، بتفقد الفنادق الثلاثة المُقررة لسكن وإقامة الوفود وهي الشيراتون وكراند ملينيوم وهوريزون، وكانت الانطباعات ايجابية جدا، كما علمت (الصباح الرياضي) من مصادرها الخاصة أن الوفد سيتفقد اليوم «الاثنين» المستشفيات الثلاثة، التي ستخصص لتقديم الخدمات الصحية والطبية للوفود، التي ستشارك في البطولة، بينما سيزور أعضاء اللجنة يوم غد الثلاثاء، الملاعب والمنشآت الرياضية وبينها ملعب الميناء (30) ألف متفرج، على أن يكون بعد غد الأربعاء موعدا لمغادرة الوفد.

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