"فرصة أخيرة".. استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي

2021/04/05 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت إثيوبيا ومصر والسودان، الأحد، في كينشاسا المفاوضات حول السد الإثيوبي الضخم على نهر النيل المتمثل ببناء محطة كهرومائية تعتبرها أديس أبابا حيوية فيما تنظر إليها القاهرة والخرطوم على أنها تهديد.

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