2021/04/05 | 03:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الوزارة مفاتحة شركات عالمية لعرض تصاميم السد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد المائية، الإثنين، إنشاء سد جديد على نهر دجلة قرب مثلث الحدود العراقية مع تركيا وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان، 5 نيسان/أبريل، إنّ "لجنة وزارية من عدد من الخبراء والمدراء العامين لعدد من تشكيلات الوزارة اجتمعت، انسجامًا، مع البرنامج الذي اعتمدته الوزارة لمجابهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وظروف الشحة المائية المتوقعة في السنوات المقبلة، لدراسة إقامة سد على نهر دجلة شمال سد الموصل، في المنطقة القريبة من الحدود التركية السورية".

وأضاف البيان، أنّ الاجتماع تمخض عن "قرار بالمباشرة بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة في مجال تصاميم السدود لتقديم عروضها حول الأمر"، مبينًا أنّ "اللجنة وضعت سقفًا زمنيًا مضغوطًا للانتهاء من هذه الخطوات والانتقال سريعًا إلى المراحل اللاحقة".

اقرأ/ي أيضًا:

الموارد المائية تتحدث عن خطتها لاستيعاب مياه الأمطار واحتواء الفيضانات

استراتيجية العلاقات المائية بين تركيا والعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر إنشاء سد "المثلث" بانتظار تصاميم عالمية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر إنشاء سد "المثلث" بانتظار تصاميم عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).