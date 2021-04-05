2021/04/05 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأحد، استثمار مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن استثمار 3 مليار دولار في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن استثمار 3 مليار دولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).