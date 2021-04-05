هالاند يقترب من الانضمام لبرشلونة

2021/04/05 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعزادت وتيرة الحديث عن الصفقة المرتقبة التي سيرحل بموجبها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن ناديه الألماني بوروسيا دورتموند، وسط صراع عمالقة أوروبا على ضمه خلال الصيف المقبل.وبعد لقاء ممثلي "الصاروخ الصاعد" مع إدارة برشلونة الإسباني، الخميس، كشفت محطة "آر إيه سي 1" الإذاعية الكتالونية، أن مينو رايولا وكيل هالاند، ووالده ألف إنج هالاند، طلبا عمولة 40 مليون يورو مقابل إنهاء الصفقة، بواقع 20 مليونا لكل منهما.ويضاف هذا المبلغ إلى "ثمن" هالاند (20 عاما) الذي لم تتوصل إليه وسائل الإعلام، فضلا عن 30 مليون يورو راتب اللاعب في فترة غير محددة.ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن هالاند اشترط بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى "كامب نو" الموسم المقبل.يشار إلى أن هالاند على قائمة أولويات خوان لابورتا رئيس برشلونة في موسم الانتقالات المقبل، رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

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