"أمن الأردن ركيزة أساسية".. ولي عهد أبوظبي يهاتف الملك عبدالله

2021/04/05 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني، عبدالله الثاني بن الحسين، بعد ساعات على بروز صراع على السلطة داخل العائلة المالكة، واعتقال ما لا يقل عن 14 شخصا.

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