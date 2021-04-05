بحثا إمكانية التعاون.. كيري يشيد بمشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات

2021/04/05 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، جون كيري، الأحد، بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مشاريع الطاقة المتجددة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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