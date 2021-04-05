الصدر يعلق على زيارة الكاظمي إلى السعودية والإمارات

2021/04/05 | 04:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، أن انفتاح العراق على الدول العربية، خطوة نحو الطريق الصحيح، سواء بزيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى...

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