الصين تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ أكثر من شهرين

2021/04/05 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصين أعلى قفزة في إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من شهرين، مع ارتفاع الحالات في مدينة رويلي لإقليم يونان الواقعة قرب الحدود مع ميانمار.

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